"Динамо" сенсационно потеряло очки в УПЛ

Киевское "Динамо" сенсационной ничьей завершило год в чемпионате Украины по футболу в Премьер-лиге. В матче 13-го тура столичные футболисты на стадионе им. Лобановского со счетом 2:2 сыграли с "Колосом" из Ковалевки (Киевская область).

Перед игрой на победу сельского клуба букмекеры давали коэффициент 12,5. Успех "Динамо" оценивался показателем 1,24. Ничья - 5,60.

Первый тайм прошел в невысоком темпе с небольшим преимуществом хозяев поля. Уставшее "Динамо" на заледенелом газоне не доставляло особых угроз голкиперу гостей.

На 26-й минуте Супряга упустил невероятный момент, чтобы открыть счет. После прострельной передачи Миколенко форвард не сумел нормально подставить ногу, чтобы с лини вратарской попасть в пустые ворота.

Все ключевые события произошли во втором тайме. На 47-й минуте Миколенко в штрафной зацепил рукой по лицу Селезнева. Главный арбитр встречи Игорь Пасхал по совету Балакина побежал смотреть VAR, назначив затем пенальти.

Наказание четко реализовал сам пострадавший – 0:1.

А на 54-й минуте киевская команда осталась в меньшинстве. Шепелев пошел прямой ногой в стык и после просмотра VAR Пасхал удалил динамовца.

После этого в центр поля выбежал Мирча Луческу, попытавшись что то доказать рефери.

На 70-й минуте составы уровнялись. Максименко завалил Вербича на подступах к штрафной и арбитр, снова прибегнув к VAR, зажег перед футболистом "Колоса" красный свет.

Ну а спустя минуту Селезнев привез своей команде пенальти, сыграв в ногу Миколенко. Цыганков пробил сильно, не оставив вратарю шансов – 1:1.

Еще двумя голами клубы обменялись в последние 10 минут. Сперва Цыганков с третьей попытки пробил Волынца

, а затем Антюх благодаря рикошету от Миколенко сравнял счет 2:2.

"Динамо" набирает одно очко и уходит на зимний перерыв, лидируя в турнирной таблице.

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами завершилась победой вице-чемпионов Украины. в 27-м туре УПЛ сезона 19/20 "Динамо" выиграло со счетом 2:1.