"Динамо" в большинстве обыграло "Колос" в Премьер-лиге Украины

Киевское "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Колос" из Ковалевки. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, где сельский клуб достойно оказывал сопротивление титулованному гранду, но за 5 минут до перерыва "Колос" остался в меньшинстве и пропустил гол.

На 40-й минуте Де Пена пробил в штангу, но на добивании первым оказался Соль, затолкавший мяч в сетку, а спустя 5 минут Задоя за подкат прямой ногой против Цыганкова получил красную карточку.

В дебюте второго тайма Цыганков фантастическим ударом с 20 метров в девятку сделал счет 2:0, сняв вопросы о победителе.

"Динамо" – "Колос" 2:0

Голы: 1:0 – 40 Фран Соль, 2:0 – 54 Цыганков.

Динамо – Бойко, Кендзера, Шабанов, Попов, де Пена (Вербич, 52), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Караваев, Мохаммед, Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Фран Соль.

Колос – Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Задоя, Петров, Ориховский (Милько, 81), Богданов, Ильин (Морозко, 63), Вильхьяльмссон, Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко (11), Петров (22), Шабанов (28), Емец (32), Фран Соль (44), Ефремов (63).

Удаление: Задоя (45).

Напомним, что прошлый тур завершился грандиозной сенсацией. "Шахтер" в Полтаве с минимальным счетом уступил аутсайдеру УПЛ - местной "Ворскле".

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