Венгерский легионер "Динамо", защитник Тамаш Кадар больше не поможет "бело-синим" в нынешнем сезоне. Киевский клуб исключил 29-летнего футболиста из официальной заявки на сайте Премьер-лиги.

Кроме того, уже после возобновления сезона Тамаш уехал на родину в Будапешт, о чем сообщил в своем Instagram.

Защитник сборной Венгрии Кадар выступал в "Динамо" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за столичную команду 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, была названа причина, по которой Тамаша Кадара перевели в "дубль". Так, в одном из моментов футболист не сумел совладать с эмоциями и буквально взорвался, нагрубив главному тренеру Алексею Михайличенко при всей команде.

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