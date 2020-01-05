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5 января • обновлено в 19:14
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"Динамо" избавилось от Гармаша: назван новый клуб футболиста

1.3т
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Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает авторитетный журналист Эртан Сюзгун, бывший футболист сборной Украины до конца сезона на правах аренды будет выступать в "Ризеспоре".

Отметим, что за этот клуб играет другой экс-динамовец Николай Морозюк.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время, хотя в сети уже появилось фото Дениса с футболкой новой команды.

Денис Гармаш (слева)

Денис Гармаш (слева)

Twitter Эртана Сюзгуна

Примечательно, что портал Тransfermarkt уже указал, что "Ризеспор" арендовал Гармаша, а соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

"Динамо" избавилось от Гармаша: назван новый клуб футболиста

скриншот Тransfermarkt.ru

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с 21-летним нигерийским футболистом Бенито, последним клубом которого был российский ФК "Тамбов".

Центрфорвард будет выступать за "Динамо" в ближайшие 3,5 года,

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпионат Турции
Персона
Денис Гармаш
Место
Турция
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Спасибо, наконец то. Рекордсмен по подставам и сливам с красными карточками (ни в коем случаем не тренерский штаб который "его" с поля вовремя не убирал).
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