"Динамо" избавилось от Гармаша: назван новый клуб футболиста

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает авторитетный журналист Эртан Сюзгун, бывший футболист сборной Украины до конца сезона на правах аренды будет выступать в "Ризеспоре".
İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 5, 2020
Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev’in Milli oyuncusu Denys Garmash’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BVYgh1KwXR
Отметим, что за этот клуб играет другой экс-динамовец Николай Морозюк.
Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время, хотя в сети уже появилось фото Дениса с футболкой новой команды.
Денис Гармаш (слева)
Twitter Эртана Сюзгуна
Примечательно, что портал Тransfermarkt уже указал, что "Ризеспор" арендовал Гармаша, а соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
скриншот Тransfermarkt.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с 21-летним нигерийским футболистом Бенито, последним клубом которого был российский ФК "Тамбов".
Центрфорвард будет выступать за "Динамо" в ближайшие 3,5 года,
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