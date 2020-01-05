"Динамо" избавилось от Гармаша: назван новый клуб футболиста

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает авторитетный журналист Эртан Сюзгун, бывший футболист сборной Украины до конца сезона на правах аренды будет выступать в "Ризеспоре".

İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!



Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev’in Milli oyuncusu Denys Garmash’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BVYgh1KwXR — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 5, 2020

Отметим, что за этот клуб играет другой экс-динамовец Николай Морозюк.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время, хотя в сети уже появилось фото Дениса с футболкой новой команды.

Денис Гармаш (слева) Twitter Эртана Сюзгуна

Примечательно, что портал Тransfermarkt уже указал, что "Ризеспор" арендовал Гармаша, а соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Портал оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

скриншот Тransfermarkt.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с 21-летним нигерийским футболистом Бенито, последним клубом которого был российский ФК "Тамбов".

Центрфорвард будет выступать за "Динамо" в ближайшие 3,5 года,

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