"Динамо" интересуется 19-летним бразильским футболистом, – журналист

Бразильский полузащитник "Палмейрас" Габриэль Менино попал в сферу интересов киевского "Динамо", сообщает местный авторитетный журналист Жуниор Венези.

Это повторная попытка украинских скаутов приобрести 19-летнего футболиста, который играет в центре поля на позиции опорного защитника. Менино, который является воспитанником "Палмейра", за первую команду дебютировал в 2020 году. Успел сыграть в 11 матчах. Отметился одной голевой передаче.

Вызывается в юношескую сборную Бразилии U-20, за которую провел 6 матчей.

Габриэль Менино может перейти в Динамо Twitter Жуниора Венези

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитники киевского "Динамо" Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды в "Колосе" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области.

Отметим, что в составе киевского "Динамо" появилось четыре игрока которые прошлый сезон провели в аренде.