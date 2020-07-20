"Динамо" или Москва: в России сообщили об уходе Скрипника из "Зари"

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник с большой долей вероятности покинет команду по окончании нынешнего сезона.

По данным российского издания "Советский спорт", 50-летний специалист ведет переговоры с киевским "Динамо". При этом Скрипник является одним из главных кандидатов на пост главного тренера "бело-синих" после отставки Алексея Михайличенко.

В то же время, даже если украинский специалист не договорится о сотрудничестве с киевлянами, он будет близок в продолжению карьеры в России. В услугах наставника "Зари" заинтересован один из московских клубов Премьер-лиги.

Напомним, накануне "Заря" завоевала "бронзу" УПЛ и пробилась в групповой турнир Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Игорь Цыганык назвал четырех кандидатов на пост главного тренера "Динамо".