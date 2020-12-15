'Динамо' и 'Шахтер' узнали соперников в Лиге Европы: спортивные итоги 14 декабря

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы, а главный бой UFC 256 завершился редким результатом.

Кроме того, определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 14 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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