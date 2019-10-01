"Динамо" и "Шахтер" угодили в странную уникальную ситуацию в еврокубках

На этой неделе "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" продолжат борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы, попав в необычную ситуацию - сразу три клуба проведут матчи на нейтральных полях.

Два из трех поединков наши клубы играют на выезде: итальянская "Аталанта" примет "Шахтер" в ЛЧ, а "Динамо" отправится в гости к швейцарскому "Лугано" в ЛЕ. "Александрия" же в Украине примет бельгийский "Гент" тоже в рамках Лиги Европы.

Волей случая все три вышеупомянутых поединка пройдут не нейтральных полях. "Аталанта" Лигу чемпионов проводит в Милане, за 40 км от родного Бергамо, где местная арена "Атлети Адзурри д’Италия" проходит реконструкцию.

Таким образом "бергамаски" домашние матчи ЛЧ сыграют на легендарном "Сан-Сиро", где хозяйничают сразу два миланских гранда - "Милан" и "Интер". К слову, в Италии уже приняли решение о сносе "Сан-Сиро" в 2022-м (а "Интер" с "Миланом" построят себе новый общий стадион).

"Сан-Сиро" shakhtar.com

Не примет дома своего соперника и швейцарский "Лугано" - киевское "Динамо" вместо одноименного городка отправляется в Санкт-Галлен (примерно за 200 км от Лугано). В самом Лугано местный "Стадио Корнаредо" рассчитан на 15 000 человек, но не соответствует нормам УЕФА.

Таким образом "Динамо" сыграет в Сакнт-Галлене на стадионе "АФГ Арена" (во время еврокубковых матчей носит название "Кибунпарк"). Стадион вмещает 19 694 зрителя, но "по старинке" имеет еще стоячие места по торцам. На еврокубковые поединки эти места преобразовываются в сидячие, и вместимость сокращается до 18 тыс. человек.

"АФГ Арена" i.pinimg.com

"Александрия" же хоть и проводит домашний матч, в Украине, но тоже далеко от родного города - во Львове на "Арене-Львов". Домашний КСК "Ника" в Александрии соответствует только матчам квалификации Лиги Европы, поэтому александрийцы сразу после попадания в группу ЛЕ договорились о проведении домашних евроубковых игр во Львове. Ранее "Арена-Львов" уже была "домом в Европе" для "Шахтера" и "Зари", которые играли тут в ЛЧ и ЛЕ соответственно в 2014-2018 гг.

"Арена-Львов" image.zn.ua

"Шахтер" после поражения на старте группового турнира ЛЧ от "Ман-Сити" (0:3) находится на последнем месте группы. "Динамо" же в Лиге Европы выиграло свой первый матч сезона, у шведского "Мальме" (1:0), и вместе с датским "Копенгагеном" делит первую строчку таблицы. Что касается "Александрии", то украинцы без шансов уступили "Вольфсбургу" в гостях (1:3) и пока идут аутсайдерами группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Лугано" "Динамо" из-за травмы потеряло основного защитника.

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