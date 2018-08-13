"Динамо" и "Шахтер" сбросили с трона УПЛ

Привыкшие всегда видеть на вершине турнирной таблицы "Динамо" и "Шахтер" сейчас слегка недоумевают. Прошло уже 4 тура Премьер-лиги, а на первом месте ни дончане, ни киевляне. Лидерство захватила и удерживает "Александрия"!

Что произошло?

4 матча, 4 победы, 6:0 по голам - о такой статистике сейчас мечтает даже "Динамо" (правда, пока сыгравшее на один матч меньше александрийцев из-за переноса игры с "Мариуполем"). "Александрия", не обладая звездным составом даже по меркам УПЛ и чем-то феноменальным, отлично справляется с соперниками по чемпионату.

В чем сила "Александрии"?

Впрочем, чего-то подобного на старте сезона и стоило ожидать. На фоне прошлого чемпионата, когда команда Владимира Шарана не попала в первую шестерку, сейчас александрийцы выглядят "новым лицом" УПЛ. В клубе все четко и стабильно по условиям и зарплатам, команда массово не теряет игроков (как многие другие), есть четкая концепция в плане жизни ФК и команды. В это же время конкуренты не блещут стабильностью, потеряли несколько важных игроков, а сами команды лихорадит в плане игры и результатов.

К тому же у "Желто-черных" выпал и несложный календарь - два новичка лиги ("Десна" и "Арсенал"), посредственные "Карпаты" и нестабильная "Заря". По сути, потерять очки команда Шарана могла только в матче с "Зарей", где игра шла к нулевой ничьей, но в концовке таки забила победный гол.

"Александрия" - это по-своему небольшой внутренний мир в украинском футболе со своими законами. Когда во многих клубах еще были раздутые зарплаты и отсутствие приземленной стратеги, у александрийцев уже (да и раньше тоже) имелись более скромные (но достойные и стабильные) зарплаты и премиальные, не было разбрасывания денег, велась скромная трансферная политика с минимальным привлечением сомнительных легионеров (которых в команду подписывали единицы).

Теперь система "Александрии" дает плоды. Ко всему прочему у Шарана сейчас имеется одна из самых сыгранных и стабильных команд в УПЛ - все важные игроки играют здесь уже по 3-4 года, без "ушел-вернулся" в статусе свободных агентов. Да, клуб также отпускает игроков, но это в основном те люди, которым дальше нет смысла сидеть в "Александрии" и не играть.

А недавно ФК еще и заработал неплохо на продаже - в Бельгию за 250 тыс. евро был отпущен защитник Андрей Бацула.

Сможет ли "Александрия" удержаться высоко?

На 1-2-м месте - нет. Через несколько туров александрийцев таки сбросит "Динамо" и/или "Шахтер". Даже если команда Шарана и дальше станет всех обыгрывать, у киевлян и дончан будут лучше дополнительные показатели, что дает преимущество в определении места. Ну и сами "Динамо" с "Шахтером" куда сильнее "Александрии", которую наверняка одолеют в очных встречах.

fco.com.ua

Впрочем, главная (и реальная) миссия "Желто-черных" в этом сезоне - побороться за бронзу с "Ворсклой" и "Зарей", помимо этого завоевав путевку в еврокубки. Здесь у команды Шарана есть козырь: "Заря" и "Ворскла" (полтавчане - так точно) будут осенью тратить немало сил на Лигу Европы, "Александрия" же будет ровно идти по чемпионату и брать свое. Чем больше александрийцы наберут очков осенью, тем легче весной им будет отстоять свои позиции.

"Александрия" ломает стереотипы?

Не совсем, хотя подобное "свержение с трона" грандов украинского футбола в последние годы случается редко. За последние 10 лет, когда существует УПЛ, лишь дважды на старте чемпионата (после 4-х туров) на 1-м месте был кто-то кроме "Динамо" и "Шахтера".

Последний раз подобное наблюдалось в 2010 году, когда дерзко начал "Днепр". После 4-х туров днепряне были лидерами, опережая "Динамо" на 2 очка. Но закончили чемпионат на четвертой позиции.

А в сезоне 2008/2009 сезон в УПЛ начинался вообще весело - лидирующие позиции сходу захватили донецкий "Металлург" и харьковский "Металлист" (клубов, которых не существует уже несколько лет). Но тогда это были грозные бойцы украинского футбола, которые завершили сезон в УПЛ на 4-м и 3-м местах соответственно.