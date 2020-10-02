"Динамо" и "Шахтер" получили "Барселону" и "Реал" в соперники в ЛЧ: итоги спорта 1 октября

Александр Чеканов Футбол 09:11, 2.10.2020 Обновлено: 09:30, 2.10.2020

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов, а на 49-м году жизни умер легендарный форвард "горняков" Сергей Ателькин.

Кроме того, Сергей Ребров отреагировал на предстоящие матчи с "Динамо" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по Лиге чемпионов

Умер легендарный футболист "Шахтера"

Вице-президент "Ювентуса" высказался о "трудностях с "Динамо", комментируя жеребьевку Лиги чемпионов

Ребров отреагировал на попадание в "группу смерти" с "Динамо" в Лиге чемпионов

Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Зинченко из "Манчестер Сити"

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Суркис оценил жеребьевку Лиги чемпионов

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