"Динамо" и "Шахтер" нацелились на одного и того же тренера – СМИ

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу может возобновить свою карьеру в Украине.

По данным издания Sport.ro, 74-летний специалист находится в сфере интересов заклятых соперников нашего футбола – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Сообщается, что президент "горняков" Ринат Ахметов недоволен работой португальского специалиста Луиша Каштру. Босс "оранжево-черных" готов вернуть в команду Луческу, который ранее вместе с "Шахтером" за 12 лет работы достиг невероятных успехов.

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и наставник "Шахтера" Луиш Каштру

В свою очередь руководство киевского "Динамо" после замены Александра Хацкевича на Алексея Михайличенко не увидело прогресса в игре команды. Приглашение Луческу может существенно помочь "бело-синим" улучшить свои позиции в чемпионате страны, где динамовцы идут лишь на шестой строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" минимально обыграло шведский "Мальме" в Лиге Европы и прервало свою шестиматчевую серию без побед.

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