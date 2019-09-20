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20 сентября • обновлено в 13:49
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"Динамо" и "Шахтер" нацелились на одного и того же тренера – СМИ

1.8т Читать материал на украинском

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу может возобновить свою карьеру в Украине.

По данным издания Sport.ro, 74-летний специалист находится в сфере интересов заклятых соперников нашего футбола – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Сообщается, что президент "горняков" Ринат Ахметов недоволен работой португальского специалиста Луиша Каштру. Босс "оранжево-черных" готов вернуть в команду Луческу, который ранее вместе с "Шахтером" за 12 лет работы достиг невероятных успехов.

Новости
Михайличенко разрыдался во время матча Лиги Европы с "Мальме"

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и наставник "Шахтера" Луиш Каштру

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и наставник "Шахтера" Луиш Каштру

В свою очередь руководство киевского "Динамо" после замены Александра Хацкевича на Алексея Михайличенко не увидело прогресса в игре команды. Приглашение Луческу может существенно помочь "бело-синим" улучшить свои позиции в чемпионате страны, где динамовцы идут лишь на шестой строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" минимально обыграло шведский "Мальме" в Лиге Европы и прервало свою шестиматчевую серию без побед.

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Персона
Мирча Луческу
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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