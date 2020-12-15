"Динамо" хочет подписать футболиста сборной Португалии – СМИ

Полузащитник бразильского клуба "Флуминенсе" и юношеской сборной Португалии Маркос Пауло заинтересовал скаутов киевского "Динамо", сообщает Lance.

Судьба футболиста должна определится в ближайшее время, так как подписание нового контракта с ним является приоритетной целью для "Флуминенсе". Представители игрока просят повышение зарплаты с с 47 тысяч евро до 56,5 тысяч.

Действующее соглашение истекает летом 2021-го, а с января Пауло уже сможет подписать предварительный договор с новой командой.

В случае неудачных переговоров, бразильцы ожидают получить от продажи 19-летнего хвабека не менее 10 миллионов евро. В августе этого года Маркос мог перейти в итальянский "Торино", однако клубы не смогли сойтись в цене.

Переход Маркос Пауло в "Флуминенсе" в 2019 году стал одним из самых дорогих трансферов клуба в истории. Игрок провел 74 матча, забив 14 голов в трехцветной футболке.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в разговоре с главным тренером команды Мирчей Луческу они сошлись на необходимости усиления состава уже в зимнее межсезонье.