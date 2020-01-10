"Динамо" хочет купить звездного немецкого форварда - СМИ

Киевское "Динамо" рассматривает как один из вариантов усиления игры в атаке нападающего леверкузенского "Байера" Кевина Фолланда.

Кевин Фолланд www.bundesliga.com

27-летний немецкий футболист Кевин Фолланд играет в Леверкузене с 2016 года, а до этого выступал за "Мюнхен 1860" и "Хоффенхайм". В "Байере" за три с половиной года он отличился 39 голами в 105 проведенных матчах. Фолланд обладает невысоким как для форварда ростом – 178 см, но очень мощный (85 кг), сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на Gong.bg.

Вместе с тем возможность трансфера Фолланда в "Динамо" подвергается сомнению из-за слишком высокой трансферной стоимости игрока. По данным Transfermarkt, она составляет 35 млн евро. Об аренде речь наверняка тоже идти не может, поскольку Фолланд стабильно играет в составе своего нынешнего клуба – в осенней части сезона он участвовал во всех матчах "Байера".

Как сообщал OBOZREVATEL, также стало известно, что "Динамо" заинтересовано в подписании нападающего болгарского "Левски" Паулиньо, который ранее выступал за луганскую "Зарю".

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