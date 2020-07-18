"Динамо" хочет избавиться от скандального футболиста, - СМИ

Киевское "Динамо" не хочет отдавать Жерсона Родригеса в новую аренду, а планирует продать его, сообщает spor.haber7.com.

По информации турецких СМИ, на руководство украинской команды вышел "Бешикташ" с предложением об очередном арендном договоре 25-летнего люксембуржца. "Орлы" готовы заплатить "бело-синим" 500 000 евро. Кроме того в контракте будет прописана опция выкупа за 4 миллиона евро.

"Динамо" настаивает на полноценном трансфере за 6 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля "Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с Родригесом из-за драки с одноклубником.

Ранее футболист сборной Люксембурга был исключен из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Позже игроки не приняли извинения Жерсона.