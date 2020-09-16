"Динамо" готовит трансферную "бомбу", вернув известного футболиста – СМИ

Максим Иншаков Футбол 20:54, 16.09.2020

Бывший футболист "Динамо", защищающий ныне цвета немецкого "Байера", Александар Драгович может вернуться в киевский клуб, сообщает Peter Linden Live.

По сообщению источника, президент "бело-синих" Игорь Суркис работает над этим трансфером в последние несколько недель. В планах Игоря Михайловича построить вокруг игрока сборной Австрии новую команду.

Драгович может вернуться в Динамо
Twitter Peter Linden Live

Чтобы вернуться в столицу Украину достаточно лишь согласие 29-летнего защитника, так как трансферные условия "Байера" полностью устраивают "Динамо".

Драгович выступал за "Динамо" 3 сезона с 2013 года. В 2016-м подписал пятилетний контракт с "Байером".

СМИ сообщали о цене в 19 млн евро, однако руководство леверкузенского "Байера" открестилось от условий сделки с "Динамо".

В сети болельщики назвали этот потенциальный трансфер настоящей бомбой.

Фанаты назвали трансфер бомбой
tribuna.com
Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Лукашенко поручил договориться с Украиной о пропуске хасидов, а Израиль обратился к Зеленскому

"ЕС" заявила о поддержке Кличко на выборах из-за реализации реформы Порошенко

Симферопольское водохранилище полностью высохло. Свежие фото экокатастрофы

В Украине введут новые автомобильные права и техпаспорт: что изменится

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов