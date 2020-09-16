"Динамо" готовит трансферную "бомбу", вернув известного футболиста – СМИ

Бывший футболист "Динамо", защищающий ныне цвета немецкого "Байера", Александар Драгович может вернуться в киевский клуб, сообщает Peter Linden Live.

По сообщению источника, президент "бело-синих" Игорь Суркис работает над этим трансфером в последние несколько недель. В планах Игоря Михайловича построить вокруг игрока сборной Австрии новую команду.

Чтобы вернуться в столицу Украину достаточно лишь согласие 29-летнего защитника, так как трансферные условия "Байера" полностью устраивают "Динамо".

Драгович выступал за "Динамо" 3 сезона с 2013 года. В 2016-м подписал пятилетний контракт с "Байером".

СМИ сообщали о цене в 19 млн евро, однако руководство леверкузенского "Байера" открестилось от условий сделки с "Динамо".

В сети болельщики назвали этот потенциальный трансфер настоящей бомбой.