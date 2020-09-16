"Динамо" – "Гент": стало известно расписание плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сыграет с "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, победитель которого определяется по итогам двухматчевого противостояния.

В среду, 23 сентября, команды проведут первый поединок в Бельгии, а ответная встреча состоится во вторник, 29 сентября, в Киеве.

Напомним, что "Динамо" благодаря голам Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко одолело нидерландский АЗ со счетом 2:0, а "Гент" минимально переиграл венский "Рапид" (2:1) с победным голом украинца Романа Яремчука.

Отметим, что в составе бельгийцев выступают трое наших соотечественников. Кроме нападающего цвета "Гента" защищают Роман Безус и Игорь Пластун.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер АЗ Арне Слот объяснил, что помешало его команде пройти "Динамо". Мирча Луческу также поделился своим мнением о матче с клубом из Нидерландов.