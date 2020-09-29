"Динамо" – "Гент": смотреть онлайн матча плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 29 сентября, проведет ответный квалификационный матч плей-офф Лиги чемпионов.

После победы на выезде 1:2 подопечные Мирчи Луческу примут соперника на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Гент. Начало – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ГЕНТ

Увидеть один из важнейших матчей сезона для "бело-синих" можно будет благодаря трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из столицы Украины проведут российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ГЕНТ

Явным фаворитом букмекеры считают киевскую команду, ставки на победу которой в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 1,85.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех бельгийцев достигают уровня 3,90.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили польской бригаде арбитров, которую возглавляет опытный Шимон Марчиняк.

Помогать ему будут лайнсмены Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Роль четвертого рефери исполнит Павел Рачковски. Кроме того, на игре будет работать система видеопомощи судьям, за работой которой будет следить Павел Гиль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Самое важное – забыть счет первого матча. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое, какой соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Эмоции – это часть моей профессии, часть футбола. Ради них я и вернулся в футбол. Хочу, чтобы все наши болельщики передали через телевизор бурю положительных эмоций нашим игрокам. Радовались игре и, в конце концов, итоговому результату. Сейчас сложно, конечно, поскольку в футбол играют в первую очередь для зрителей, они дают импульс, заряжают так называемые батареи игроков. Но профессиональные футболисты должны уметь сами заряжать эти "батареи", находить в себе энергетическую силу, чтобы играть и без зрителей.

Вим де Деккер, главный тренер "Гента":

– Моральное состояние команды на данный момент хорошее. С "Динамо" играть тяжело, но мы знаем, как играть с "Динамо", по результатам прошлой игры мы сделали определенные выводы, постараемся это применить. У нас есть стимул играть в Лиге чемпионов, мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы добиться этого. Одна из сильных сторон "Динамо" Луческу в том, что они садятся низко, а потом убегают в контратаку. Мы должны быть к этому готовы и искать свой шанс.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Супряга

"Гент": Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна, Овусу, Дорш, Кумс, Кляйндинст, Оджиджа-Офое, Депуатр

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Киевляне добыли выездную победу в Генте благодаря голам Владислава Супряги и Карлоса Де Пены.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук принял решение покинуть команду, из-за чего пропустит ответный матч с "Динамо".