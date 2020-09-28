"Динамо" – "Гент": прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

Александр Чеканов Футбол 20:49, 28.09.2020

Киевское "Динамо" считается очевидным фаворитом ответного квалификационного матча плей-офф с бельгийским "Гентом".

После выездной победы "бело-синие" примут соперников на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Гент. Начало игры – в 22:00.

Ставки на победу хозяев поля в основное время принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех бельгийцев достигают уровня 3,90.

При этом поставить на то, что "Динамо" пробьется в групповой турнир Лиги чемпионов можно с коэффициентом 1,10. Общая же победа "Гента" оценивается показателем 5,75.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук не поможет своей команде в ответном матче с "Динамо"

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Аслунд увольняется из-за конфликта с Зеленским: подробности скандала вокруг УЗ

В Кремле ответили на конфликт в Карабахе, а Путин заговорил о невмешательстве

Бутусова и Соколову вызвали в ГБР из-за материалов о "вагнеровцах"

Глава Союза парамедиков: врачи в Украине начнут массово увольняться, а смертность из-за коронавируса возрастет

Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и припугнул проблемой с женой