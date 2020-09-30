"Динамо" – "Гент": обзор матча. Видео

Киевское "Динамо" разгромило "Гент" (Бельгия) и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Встреча на поле столичного НСК "Олимпийский" "Динамо" разгромной победой вышло в Лигу чемпионов

Судьбу поединка во многом решил быстрый гол Виталия Буяльского. Уже на 9-й минуте после паса Влада Супряги футболист сборной Украины забил мяч пяткой.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть видео-обзор встречи.

"Динамо" Украина – "Гент" Бельгия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 9 Буяльский, 2:0 – 36, пенальти де Пена, 3:0 – 49, пенальти Родригеш.

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 77), де Пена (Вербич, 60), Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 60), Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес (Ботака, 65), Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу (Маррех, 54), Ньянгбо, Депуатр (Самуаз, 74), Кляйндинст, Букари.

Предупреждения: Кастро-Монтес (28), Пластун (42), Нуриу Фортуна (49).

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив что доволен результатом, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.