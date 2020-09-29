"Динамо" разгромной победой вышло в Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов обыграло бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап самого престижного клубного футбольного турнира Европы.

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:0.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию игры "Динамо" – "Гент".

Обе команды активно начали встречу, не задерживая мяч в центре поля. "Динамо" начало активнее. Гости большей частью нарушали правила и при первой возможности пытались выбежать в контратаку.

На 9-й минуте Супряга выполнил прострел на линию вратарской, где Виталий Буяльский замкнул передачу фантастическим ударом пяткой – 1:0.

Киевляне, забив гол, не стали садиться в защите, а продолжили давить, уверенно комбинируя вблизи ворот соперника. На 16-й минуте Шапаренко убойным ударом мог увеличивать преимущество, но попал в штангу.

Почувствовав уверенность, хозяева начали действовать самоуверенно, и едва не поплатились, когда после ошибки защитников на 21-й минуте лишь реакция Бущана спасла "Динамо" от гола.

Ближе к центру тайма игра перешла на половину поля вице-чемпионов Украины. "Динамо" большей частью оборонялось, огрызаясь контратаками.

Практически каждая атака бельгийцев завершалась навесом, но защита "бело-синих" справлялась с угрозами.

На 36-й минуте красивая комбинация привела ко второму голу. Сидорчук забросил в свободную зону на правом фланге на Родригеса. Тот опередил Фортуну и прострелил в центр штрафной, где Пластун остановил мяч рукой. Пенальти четко реализовал де Пена – 2:0.

Спустя 2 минуты "Динамо" заработало второй пенальти, но судьи VAR отменили нарушение правил, посчитав, что был офсайд.

Вторая половина для украинцев началась феерически. На 49-й минуте Супряга ворвался в штрафную, Фортуна, схватив украинского форварда за руку, завалил его. Марчиняк показал желтую защитнику "Гента", а Родригес сделал счет разгромным – 3:0.

На 59-й минуте игроки из Бельгии устроили настоящий штурм ворот Бущана, но сперва Георгий сделал фантастический сейв, отбив мяч ногой, а затем Караваев вынес круглого практически с линии.

После появления Вербича и Цыганкова Гент полностью перехватил инициативу раз за разом разыгрывая позиционные атаки.

На 70-й минуте только невероятное везение украинских игроков спасло их от гола. Кляйндинст в упор пробил головой, но попал в Бущана. Несколько добиваний также не принесли успеха.

Таким образом "Динамо" вышло в ЛЧ и оказалось в третьей корзине при жеребьевке группового этапа турнира. Торжественная церемония состоится 1 октября в Женеве.