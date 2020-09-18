"Динамо" – "Гент": букмекеры назвали победителя плей-офф Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" считается фаворитом противостояния с бельгийским "Гентом" в плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Команды проведут две встречи и определят обладателя путевки в групповой этап турнира. Первая игра будет сыграна на поле бельгийцев 23 сентября, а ответный матч 29 сентября примет НСК "Олимпийский".

Аналитики отдают предпочтение киевской команде. Поставить на то, что подопечные Мирчи Луческу пройдут в основной раунд Лиги чемпионов, можно с коэффициентом 1,70. А триумф бельгийцев оценивается котировкой 2,00.

Напомним, в третьем квалификационном раунде "Динамо" обыграло нидерландский АЗ, а "Гент" благодаря голу украинца Романа Яремчука прошел венский "Рапид".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о новшествах, которые Мирча Луческу ввел в киевском "Динамо".