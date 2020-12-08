"Динамо" – "Ференцварош": видео гола
Киевское "Динамо" выиграло свой решающий матч в Лиге чемпионов сезона 2020/2021. На поле НСК "Олимпийский" подопечные Мирчи Луческу победили венгерский "Ференцварош".
После скучного первого тайма, когда обе команды сделали акцент на защиту и подолгу катали мяч в центре поля, игру после перерыва оживил гол Дениса Попова. Центральный защитник столичной команды сумел занять правильное позиционное место после розыгрыша штрафного и головой переправил круглого в ворота.
OBOZREVATEL предлагает своим читателя посмотреть видео гола.
"Динамо" Украина – "Ференцварош" Венгрия 1:0
Гол: 1:0 – 60 Попов
Динамо – Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Цыганков, Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук, Вербич, Гармаш (Шепелев, 70).
Ференцварош – Дибус, Двали, Блажич, Ловренчич, Хайстер, Зубков, Харатин (Изаэл, 74), Нген, Лаидуни, Узуни (Батурина, 73), Сомалиа.
Предупреждения: де Пена (27), Гармаш (37), Лаидуни (45), Харатин (47), Блажич (59).
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре вице-чемпионов Украины уступили в гостях туринскому "Ювентусу". Поединок завершился со счетом 3:0.