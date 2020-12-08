"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сыграет с венгерским "Ференцварошем" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу примет соперника на поле НСК "Олимпийский" во вторник, 8 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ференцварош. Начало игры – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Увидеть решающий для обеих команд поединок можно будет на телеканале "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Также игру покажет видеосервис Megogo. Кроме того, трансляцию из Киева запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ФЕРЕНЦВАРОШ

Фаворитами встречи считаются хозяева. Ставки на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 1,83.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех команды Сергея Реброва достигают уровня 4,33.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Андреас Экберг.

Помогать ему будут соотечественники Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Роль четвертого судьи исполнит Кристоффер Карльссон.

На игре также будет работать система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить немец Кристиан Дингерт.

"Динамо" и "Ференцварош" разыграют путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Мы должны думать только о победе и играть на победу. Не стоит забывать, что "Ференцварош" – очень крепкая команда. Они не зря пробились в Лигу чемпионов. Мы находимся на примерно одинаковом уровне. Если делать выводы по первому матчу в Будапеште, в первую очередь, нам нужно изменить свое отношение к делу. Мы выигрывали 2:0, но после перерыва начали играть индивидуально. Часто теряли мяч и давали преимущество "Ференцварошу". Они вернулись в игру, использовав наши ошибки. Важно не повторять их.

Сергей Ребров, главный тренер "Динамо":

– Конечно, я чувствую себя как дома. Киев – родной для меня город. Рад вернуться сюда и сыграть в футбол высочайшего уровня. В Лиге чемпионов все матчи важны. Каждое очко на вес золота. Мы больше 20 лет не были в Лиге чемпионов, наши футболисты набираются опыта. Будет самая важная игра. Уверен, что игроки это понимают. Те матчи, которые мы уже сыграли, добавляют нам опыт, но завтрашняя игра самая важная.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригес – Вербич

"Ференцварош": Дибус – Ботко, Блажич, Фримпонг, Двали, Хайстер – Харатин, Сомалиа, Зубков, Узуни – Нгуэн

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Однако сохраняют шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. "Динамо" устроит победа или ничья со счетом 0:0, 1:1, 2:2.

Положение в группе G Лиги чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧА

Игра в Киеве станет третьей между командами. В активе украинцев одна победа и ничья. Разница мячей 5-2.

В поединке второго тура в Венгрии соперники разошлись миром 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, два украинских футболиста попали в сборную 5-го тура Лиги чемпионов.