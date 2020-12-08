"Динамо" – "Ференцварош": обзор матча Лиги чемпионов на видео

Максим Иншаков Футбол 01:14, 9.12.2020 Обновлено: 01:15, 9.12.2020

Киевское "Динамо" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов минимально победило чемпиона Венгрии "Ференцварош" и вышла в Лигу Европы.

Столичные футболисты набрали 4 очка и заняли третью строчку в группе G. Победу добыл туринский "Ювентус", который в гостях разгромил"Барселону".

Положение команд

Матч на НСК "Олимпийский" начался со скучных атак обеих команд. Футболисты подолгу катали мяч в центре поля, не обостряя ситуации. Все перевернулось после перерыва, когда Денис Попов головой забил победный гол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор этой встречи.

Напомним, что в среду, 9 декабря, заключительный матч в групповом турнире Лиги чемпионов проведет и донецкий "Шахтер". Горняки сыграют в Милане против "Интера". Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

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