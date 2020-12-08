"Динамо" в Лиге чемпионов победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы

Киевское "Динамо" в 6-м, заключительном, туре Лиги чемпионов обыграло дома венгерский "Ференцварош", с 4 очками заняло итоговое 3-е место в группе G и квалифицировалось в Лигу Европы.

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0.

Обе команды с первых минут сделали акцент на позиционное нападение, в первую очередь стараясь не допускать никаких ошибок. На 7-й минуте украинцы после длительной распасовки на границе штрафной усилиями Гармаша смогли остро прострелить с фланга, и венгерский голкипер в эффектном прыжке снял мяч с головы Вербича.

Николай Шапаренко

Фланги "Ференцвароша" очень высоко встречали динамовцев, стараясь сбивать атаки ближе к центру поля. "Динамо" пыталось играть компактно, не вырываясь со своих позиций и не давая пространство оппонентам. Процент владения мяча постепенно становился больше у венгров.

Карлос Де Пена

При этом общая статистика по ударам в створ ворот к середине тайма показывала нули. Игра большей частью шла в центре, постоянно останавливаясь из-за мелких фолов у обеих команд.

Чемпионы Венгрии подолгу перепасовывались на своей половине, выманивая украинских нападающих. При этом защита гостей максимально закрывала Цыганкова, лишив его территории и моментов.

Виктор Цыганков

Весь тайм футболисты демонстрировали очень много фолов и абсолютное отсутствие действий, связанных с каким-либо риском. Клубы демонстрировали максимальную надежность, осторожность и плотность в обороне. И "Динамо", и "Ференцварош" не давали сопернику свободного пространства.

Матч перевернулся после перерыва. Динамовцы начали агрессивнее атаковать и активнее идти в прессинг. Также вице-чемпионов Украины "разбудили" два острейших момента, которые смогли создать венгерские игроки.

Но первым открыло счет именно "Динамо".

На 60-й минуте Гармаш точно подал со штрафного, Кендзера на ближней штанге головой переправил круглого дальше, где центральный защитник Денис Попов сыграл грамотно позиционно и точно, без прыжка, пробил головой в нижний угол – 1:0.

Сергей Ребров попытался оживить игру своих подопечных и снял опорного хавбека, бросая в бой сразу двух игроков атаки.

Хозяева большими силами отошли в оборону и смогли удержать победный счет.

"Динамо" Киев Украина – "Ференцварош" Венгрия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 60 Попов.

Динамо Киев – Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Цыганков (Леднев, 86), Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук (Андриевский, 90), Вербич (Родригеш, 86), Гармаш (Шепелев, 70).

Ференцварош – Дибус, Двали, Блажич, Ловренчич (Ботка, 80), Хайстер, Зубков (Мак, 80), Харатин (Изаэл, 74), Нген (Боли, 86), Лаидуни, Узуни (Батурина, 73), Сомалиа.

Предупреждения : де Пена (27), Гармаш (37), Лаидуни (45), Харатин (47), Блажич (59), Изаэл (84).

Положение команд

Напомним, что "Динамо" во 2-м туре ЛЧ упустило победу над "Ференцварошем", ведя до перерыва со счетом 2:0.