"Динамо" – "Ференцварош": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" считается фаворитом поединка заключительного тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Команда Мирчи Луческу примет подопечных Сергея Реброва в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 8 декабря. Соперники разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ференцварош. начало игры – в 22:00.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех венгерского коллектива достигают уровня 4,30.

Напомним, для выхода в Лигу Европы "Динамо" достаточно добиться ничьи 0:0, 1:1 или 2:2. "Ференцварош" же устроит победа либо ничья 3:3, 4:4 и больше. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав по одному очку. Лучшими в группе G стали "Барселона" и "Ювентус".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров откровенно высказался о решающей битве с "Динамо" в Лиге чемпионов.