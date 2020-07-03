"Динамо" – это банда раскормленных мажоров, – футбольный агент

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло жестко высказался об игроках киевского "Динамо" накануне игры команды с "Шахтером".

По его мнению, все футболисты "бело-синих" обязаны пересмотреть свое отношение к клубу и роли в нем.

"Не хочу называть конкретных имен, но все футболисты "Динамо" должны задуматься над своей игрой. Мне, к сожалению, кажется, что "Динамо" – это банда раскормленных мажоров. Хи-хи-ха-ха, татуировки, девушки... Такое впечатление, что они только делают вид, что у них есть амбиции. Однако я им не верю. Повторюсь, очень хочу ошибаться, но похоже, что киевские футболисты весело лежат в теплой ванне", – цитирует Заховайло "Рейтинг букмекеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 28-м туре Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло черниговской "Десне", на что эмоционально отреагировал тренер команды Алексей Михайличенко.