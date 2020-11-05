"Динамо" едва не отобрало очки у "Барселоны": спортивные итоги 4 ноября
Киевское "Динамо" без 12 футболистов дало настоящий бой "Барселоне" в Лиге чемпионов, а бой Виталия Кличко вошел в список самых кровавых в истории.
Кроме того, в Лиге чемпионов случилась громкая сенсация.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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