'Динамо' едва не отобрало очки у 'Барселоны': спортивные итоги 4 ноября

Киевское "Динамо" без 12 футболистов дало настоящий бой "Барселоне" в Лиге чемпионов, а бой Виталия Кличко вошел в список самых кровавых в истории.

Кроме того, в Лиге чемпионов случилась громкая сенсация.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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