"Динамо" драматично проиграло в Юношеской лиге УЕФА

Юноши киевского "Динамо" не сумели пробиться в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА, в которой играют футболисты не старше 19 лет. Наша команда в драматичном поединке уступила в серии пенальти 4:2 "Хоффенхайму".

Обе команды, понимая важность поединка, сконцентрировались на обороне и лишь в средине второго тайма обменялись ударами в створ ворот. У немецких футболистов была хорошая возможность выйти вперед, однако удар Альберико Доменико с близкого расстояния парировал Валентин Моргун. Киевляне оживились к концу встречи, однако поразить ворота соперника так и не сумели.

Хоффенхайм U19 - Динамо U19 TSG Hoffenheim

Согласно регламенту, в случае ничейного счета в основное время, футболисты не играют экстра-таймы, а победителя сразу же определяют в серии пенальти. "Бело-синие" не справились с давлением и в итоге дважды не сумели переиграть вратаря. Голкипер "Хоффенхайма" Даниэль Кляйн парировал удары Максима Завгороднего и Константина Овчаренко, подарив своей команде путевку в четвертьфинал турнира.

Хоффенхайм U19 - Динамо U19 TSG Hoffenheim

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромно уступило лондонскому "Челси".

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