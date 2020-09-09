"Динамо" дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

Михаил Морозов Футбол 13:25, 9.09.2020 Обновлено: 13:29, 9.09.2020

Киевское "Динамо" дозаявило двух молодых футболистов на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.

В среду, 9 сентября, в список "А" были добавлены 22-летние опорный полузащитник Ахмед Алибеков и левый защитник Роман Вантух.

Ахмед Алибеков
УПЛ
Роман Вантух
УПЛ

В сезоне 2019/20 Алибеков выступал за "Слован" из Либереца на правах аренды и помог команде выйти в финал Кубка Чехии, забив красивейший гол со штрафного в полуфинале турнира.

Что касается, Вантуха, то он успел поиграть в аренде за донецкий "Олимпик", а затем защищал цвета "Александрии".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали имена футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в сезоне 2020/21.

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