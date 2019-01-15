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"Динамо" договорилось о супертрансфере испанского форварда

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Киевскому "Динамо" и голландскому "Виллем II" удалось согласовать все детали трансфера испанского нападающего Франа Соля.

Фран Соль

Фран Соль

Как сообщает "Динамомания", со ссылкой на портал Brabants Dagblad, еще в понедельник вечером сделка находилась под угрозой срыва, но уже через несколько часов между клубами была достигнута договоренность по трансферу. Ожидается, что вскоре 26-летний футболист подпишет договор с киевлянами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соль уже успел договориться с "Динамо" об условиях личного пятилетнего контракта. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.

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Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
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