"Динамо" договорилось о переходе нападающего в испанский клуб – СМИ

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль вскоре станет игроком "Тенерифе", который выступает в испанской Сегунде.

Как сообщает издание DeporPress, клубы наконец договорились об условиях перехода футболиста. Он отправится в годичную аренду, и новая команда Соля будет обязана выкупить контракт нападающего в случае завоевания путевки в Ла Лигу по итогам сезона 2020/21. "Тенерифе" осталось уладить детали личного соглашения с игроком, после чего трансфер будет осуществлен.

Напомним, что Соль перебрался в "Динамо" зимой 2019 года из "Виллема II". За это время он принял участие в 23 матчах за киевлян во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

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