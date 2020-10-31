"Динамо" добыло первую волевую победу при Луческу

Киевское "Динамо" в номинально гостевом матче 8-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге обыграло "Днепр-1". Перенесенный поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:2.

Матч начался в очень неспешном темпе. Команды 22 минуты просто перекатывали мяч в центре поля, не создавая никаких опасных моментов. Все изменилось после шикарного удара Александра Назаренко. 20-летний хавбек "Днепра-1" мощнейшим "выстрелом" с угла штрафной в дальний угол вывел свою команду вперед – 0:1.

Этот гол разбудил "Динамо". Атаки столичных футболистов стали агрессивные и до перерыва подопечные Луческу смогли выйти вперед.

На 34-й минуте Владимир Адамюк срезал головой в собственные ворота, а на 43-й минуте Виктор Цыганков сделал счет 1:2.

Во втором тайме ближе к забитому голу были динамовцы, однако игрокам не хватило завершающего паса. Вышедший на замену Родргиес заметно оживил нападение вице-чемпионов Украины, но отметится точным ударом не смог.

Таким образом киевляне под руководством Луческу впервые выиграли, проигрывая по ходу встречи. Игроки из Киева набирают 20 очков, продолжая лидировать в УПЛ. В 9-м туре 8 ноября "Динамо" сыграет дома с "Шахтером".

"Днепр-1" – "Динамо" 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 22 Назаренко, 1:1 – 34, автогол Адамюк, 1:2 – 43 Цыганков.

Днепр-1 – Сарнавский, Логинов, Адамюк, Цуриков, Тейлор, Пихаленок, Назаренко (Коркишко, 80), Игнатенко (Кравченко, 72), Ди Франко (Чичиков, 63), Когут (Батагов, 63), Довбик (Хобленко, 63).

Динамо – Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Буяльский (Леднев, 72), Шепелев (Сидорчук, 85), Вербич (Родригеш, 63), Цыганков, Андриевский, Супряга.

Предупреждения: Игнатенко (50), Буяльский (55), Назаренко (77), Кендзера (86), Попов (90), Пихаленок (90).

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этой игрой "Динамо" лишилось второго голкипера. Положительный тест на коронавирус получил Денис Бойко. Ранее COVID-19 заразился Георгий Бущан.