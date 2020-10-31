'Динамо' добыло волевую победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" в номинально гостевом матче 8-го тура чемпионата Украины обыграло "Днепр-1". Перенесенный поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:2.

Матч начался в очень неспешном темпе. Команды 22 минуты просто перекатывали мяч в центре поля, не создавая никаких опасных моментов. Все изменилось после шикарного удара Александра Назаренко. 20-летний хавбек "Днепра-1" мощнейшим "выстрелом" с угла штрафной в дальний угол вывел свою команду вперед.

Этот гол разбудил "Динамо". Атаки столичных футболистов стали агрессивные и до перерыва подопечные Луческу смогли выйти вперед.

На 34-й минуте Владимир Адамюк срезал головой в собственные ворота, а на 43-й минуте Виктор Цыганков сделал счет 1:2.

Во втором тайме ближе к забитому голу были динамовцы, однако игрокам не хватило завершающего паса. Вышедший на замену Родргиес заметно оживил нападение вице-чемпионов Украины, но отметится точным ударом не смог.

После этой победы киевляне набирают 20 очков, продолжая лидировать в УПЛ. В 9-м туре 8 ноября "Динамо" сыграет дома с "Шахтером".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этой игрой столичная команда лишилась второго голкипера. Положительный тест на коронавирус получил Денис Бойко. Ранее COVID-19 заразился Георгий Бущан.