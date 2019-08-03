"Динамо" добыло разгромную победу в УПЛ

Киевское "Динамо" добыло уверенную гостевую победу над ФК "Львовом" во 2-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:3.

Столичные футболисты весь матч владели инициативой и уверенно воплотили ее в голы. Ключевыми стали последние минуты первого тайма, когда с интервалом в 60 секунд вице-чемпионы страны закатили хозяевам два гола.

Сперва Сидорчук шикарный заброс вырезал на Буяльского, который внезапно для всех забежал в штрафную и головой классно пробил прямо под перекладину.

А затем почти сразу Шепелева сбили в чужой штрафной и Игорь Пасхал уверенно указал на пенальти, который реализовал Буяльский.

Точку в игре суперударом с лету поставил Карлос Де Пена на 52-й минуте.

Напомним, что в 1-м туре киевляне в гостях в сухую обыграли "Карпаты". Кроме того, накануне столичная команда совершила громкий трансфер, подписав игрока сборной Люксембурга.

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