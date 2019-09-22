"Динамо" с потерями добыло уничтожительную гостевую победу

Киевское "Динамо" уверенно победило на выезде полтавскую "Ворсклу" в 8-м туре чемпионата Украины по футболу в УПЛ. Матч на стадионе им. Бутовского завершился с разгромным счетом 5:0.

Вице-чемпионы Украины полностью доминировали на поле и уже на 9-й минуте Цыганков открыл счет.

Спустя полчаса с интервалом в две минуты Шабанов и Де Пена вновь расписались в воротах Ткаченко.

Четвертый гол на первых секундах второго тайма оформил Беседин, а на последних Де Пена поставил точку - 5:0.

Отметим, что киевляне понесли серьезную потерю. На 53-й минуте травму колена получил Никита Бурда. 24-летнего защитника вынесли с поля на носилках. Вместо него Михайличенко выпустил Кадара.

"Ворскла" – "Динамо" 0:5

Голы: 0:1 – 9 Цыганков, 0:2 – 35 Шабанов, 0:3 – 37 де Пена, 0:4 – 46 Беседин, 0:5 – 83 де Пена.

Ворскла – Каневцев (Ткаченко, 28), Артур, Чеснаков, Пердута, Баенко, Габелок, Скляр, Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Кане, Васин (Хебай, 71).

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда (Кадар, 53), Миколенко, Сидорчук, Гармаш (Фран Соль, 78), Шепелев (Буяльский, 38), де Пена, Цыганков, Караваев, Беседин.

Предупреждения: Луизао (19), Беседин (20), Скляр (40), Миколенко (58), Гармаш (73).

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе "Динамо" смогло прервать свою антирекордную серию из 6 матчей без побед и обыграть шведский "Мальме" в Лиге Европы.

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