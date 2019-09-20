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20 сентября • обновлено в 10:50
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"Динамо" добыло победу в ЛЕ, доведя до слез Михайличенко: спортивные итоги 19 сентября

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Киевское "Динамо" добыло первую победу в официальном матче под руководством Алексея Михайличенко, а Анатолия Тимощука загнобила бывшая жена.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 19 сентября.

Кроме того, экс-соперник Александра Усика Мурат Гассиев высказался о поражении Энтони Джошуа от Энди Руиса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига Европы
Персоны
Александр Усик Мурат Гассиев Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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