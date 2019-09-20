"Динамо" добыло победу в ЛЕ, доведя до слез Михайличенко: спортивные итоги 19 сентября

Киевское "Динамо" добыло первую победу в официальном матче под руководством Алексея Михайличенко, а Анатолия Тимощука загнобила бывшая жена.
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Кроме того, экс-соперник Александра Усика Мурат Гассиев высказался о поражении Энтони Джошуа от Энди Руиса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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