"Динамо" добыло победу в ЛЕ, доведя до слез Михайличенко: спортивные итоги 19 сентября

Киевское "Динамо" добыло первую победу в официальном матче под руководством Алексея Михайличенко, а Анатолия Тимощука загнобила бывшая жена.

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Кроме того, экс-соперник Александра Усика Мурат Гассиев высказался о поражении Энтони Джошуа от Энди Руиса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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