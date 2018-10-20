"Динамо" добыло пятую победу подряд в УПЛ

Киевское "Динамо" одержало минимальную победу над полтавской "Ворсклой" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Единственный гол в противостоянии на последних минутах первого тайма забил Виктор Цыганков.

Уже с первых минут матча "Динамо" захватило инициативу. Цыганков и Супряга проверили вратаря полтавчан на бдительность, однако удар у полузащитника киевлян получился неточным, а форвард "бело-синих" пробил слишком слабо. Вице-чемпион Украины показал проблемы в обороне "Ворсклы" уже в средине первого тайма. После стандарта неприкрытому Миколенку без проблем дали нанести удар в штрафной соперника правда, защитник "Динамо" не попал в створ.

В средине первого тайма у гостей была реальная возможность выйти вперед. Гармаш, пробежав полполя, мощно пробил издалека, но опытный Шуст помешал Денису отметиться забитым мячом. "Ворскла" ответила контратакой и опасным прострелом на Коломойца, пробить которому помешал Кадар.

Затем игра немного успокоилась, команды очень часто теряли мяч, ища пути к воротам соперника. Но "Динамо" решило не откладывать результат в долгий ящик: киевляне отметились голом в раздевалку. Супряга с фланга прострелил в штрафную, где мяч дошел до капитана "бело-синих" Цыганкова, который с нескольких метров расстрелял ворота соперника. Пока полтавчане оправлялись от шока, киевляне могли удвоить свое преимущество. Удар после розыгрыша стандарта в исполнении Кадара оказался неточным.

На второй тайм полтавчане вышли заряженными и впервые в поединке пробили в створ. Невероятный удар Кулача ногами парировал Бойко. А спустя несколько минут Коломоец едва не вышел один на один с вратарем: пока игрок полтавчан разворачивался в штрафной соперника, голкипер киевлян взял мяч в руки. "Динамо", вместо того, чтобы использовать свои контратаки, полностью сконцентрировалось на обороне. Киевляне, удерживая минимальное преимущество, отдали инициативу сопернику. Полтавчане явно не готовились играть первым номером: в атаке у "Ворсклы" ничего не получалось. В концовке встречи защитник "бело-синих" Сидклей мог забить дебютный гол за свою команду и увеличить преимущество "Динамо", однако его удар парировал Шуст.

Таким образом киевляне сумели "засушить" игру и увезти три очка из Полтавы.

"Ворскла" – "Динамо" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 40 Цыганков.

"Ворскла" – Шуст, Сапай, Якубу (Сергийчук, 82), Пердута, Даллку, Скляр, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Коломоец (Николас Карека, 72), Кулач.

"Динамо" – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Гармаш, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 70), Цыганков (Сидклей, 71), Морозюк, Супряга (Русин, 90).

Предупреждения: Буяльский (29), Кадар (59), Гармаш (83).

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