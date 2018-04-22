"Динамо" добыло разгромную победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге добыло красивую победу над ривненским "Вересом". Встреча во Львове завершилась со счетом 4:1.

Первый тайм прошел полностью под диктовку гостей. Киевляне создали не один момент и уже могли разгромно побеждать, однако реализовали лишь один момент. Подопечные Юрия Свиркова выглядели очень инертно и явно уступали более именитому сопернику в скорости и технике.

Второй тайм начался феерично. В течение первых пяти минут команды обменялись голами, а спустя еще четыре минуты Беседин оформил дубль, сделав счет 3:1.

Деморализованные гости снова полностью отошли в оборону, рассчитывая исключительно на контратаки, и одна из них после провала Бурды едва не принесла результат - спас Бойко.

На последних секундах киевские футболисты еще раз расписались в воротах Бандуры.

"Верес" – "Динамо" - 1:4

Голы: 0:1 – 14 Гармаш, 0:2 – 47 Беседин, 1:2 – 51 Жулио Сезар, 1:3 – 53 Беседин, 1:4 – 90 Гонсалес.

Верес – Бандура, Мягков, Западня (Морозенко, 75), Симинин, Каменюка, Карасюк, Каленчук, Приймак, Адамюк, Жулио Сезар, Степанюк.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Цыганков (Гонсалес, 86), Вербич, Гармаш (Ротань, 71), Шепелев (Алибеков, 76), Буяльский, Беседин.

Предупреждения: Буяльский (17), Бурда (28).

Напомним, что днем ранее в центральном поединке тура донецкий "Шахтер" с крупным счетом обыграл полтавскую "Ворсклу".