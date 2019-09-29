"Динамо" добыло историческую победу в Киеве

Киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Первая в истории встреча этих команд в УПЛ завершилась на НСК "Олимпийский" со счетом 2:0.

В первом тайме "Динамо" владело явной инициативой и смогло создать ряд моментов. "Днепр-1" ничем не запомнился, но игра команды не оставляла впечатления безнадежности. Создавалось ощущение, что футболисты в любом момент могут выстрелить и сотворить голевой момент.

Однако это на 30-й минуте удалось создать хозяевам. Миколенко в подкате с фланга отдал кросс на центр штрафной, а Вербич точно замкнул передачу - 1:0.

После перерыва преимущество подопечных Михайленко стало заметна еще острее. Раз за разом вице-чемпионы страны убегали в контратаки и лишь с помощью фолов гости останавливали Цыганкова, Гармаша или Вербича.

Особая заслуга в небольшом счете Валерия Юрчука. Голкипер "Днепра-1" вытягивал "мертвые" мячи, но с пенальти на 79-й минуте справиться не смог.

Беседину помешал пробить Логинов, судья сразу указал на точку и Цыганков хладнокровно развел вратаря и мяч по углам - 2:0.

"Динамо" – "Днепр-1" 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 30 Вербич, 2:0 – 80, пенальти Цыганков.

Динамо – Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 86), Цыганков, Гармаш (Караваев, 90), Беседин, Фран Соль (Буяльский, 57).

Днепр-1 – Юрчук, Сафронов, Логинов, Полевой, Лопыренок, Когут, Кравченко, Назаренко (Коркишко, 80), Батагов (Вакулко, 46), Чичиков, Супряга (Кулиш, 70).

Предупреждения: Шабанов (37), Батагов (40), Гармаш (51), Супряга (55), Вакулко (71), Назаренко (76), Сафронов (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября "Динамо" уверенно победило на выезде полтавскую "Ворсклу" в 8-м туре чемпионата Украины по футболу в УПЛ. Матч на стадионе им. Бутовского завершился с разгромным счетом 5:0.

Ранее "бело-синие" смогли прервать свою антирекордную серию из 6 матчей без побед и обыграть шведский "Мальме" в Лиге Европы.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!