"Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Десну", потеряв первые очки при Луческу

Киевское "Динамо" в матче второго тура украинской Премьер-лиги на своем поле с не смогло обыграть черниговскую "Десну".

Подопечные Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" не дожали неуступчивого оппонента – 0:0, и потеряли первые очки в сезоне УПЛ.

"Бело-синие", которые считались явным фаворитом, начали игру с позиции силы, однако первый момент создали именно гости: на 14-й минуте опытный форвард Филипп Будковский попал в штангу. Через пять минут он же не сумел элементарно попасть по мячу, находясь перед воротами Георгия Бущана.

На 35-й минуте Мирча Луческу был вынужден поменять защитника Александра Тымчика, который получил травму, что внесло существенные коррективы в стратегию киевлян.

Лишь перед самым перерывом Карлос де Пена мощным ударом с 18 метров попал в крестовину ворот "Десны".

Начало второго тайма также осталось за хозяевами, которые на исходе часа создали сразу два момента, но реализовать их не смогли, после чего "Динамо" все сложнее стало подбираться к воротам соперника.

Черниговская команда защищалась всем составом и, в конце концов, сумела удержать ничью.

"Динамо" – "Десна" 0:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Тымчик (Забарный, 36), Караваев (Вербич, 64), Кендзера, Цыганков (Родригеш, 64), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Супряга (Фран Соль, 80).

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Калитвинцев, Мостовой, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 67), Огиря, Филиппов (Ермаков, 67), Будковский (Тотовицкий, 75).

Предупреждения: Калитвинцев (55), Домбровский (64), Забарный (66), Гитченко (73).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу определился с балластом в киевском "Динамо".