"Динамо" сенсационно упустило победу над "Десной"

Киевское "Динамо" в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге не смогло дома обыграть черниговскую"Десну".

Поединок при пустых трибунах НСК "Олимпийский" завершился с сенсационным счетом 1:1.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяев, которые никак не могли наладить комбинаторную игру. Шабанов, Попов и Кадири до 21-й минуте не отдали ни одной длинной или средней передач. У лидеров вице-чемпионов Украины ничего не получалось в атаках.

"Десне" удалось несколько контрвыпадов, в основном благодаря ошибкам киевлян в центре поля, но в завершающих фазах отлично играл столичный голкипер.

Открывать счет подопечные Алексея Михайличенко должны были за минуту до перерыва. На правом краю штрафной площадки прошла "стеночка". Шепелев получил мяч по центру ворот, пробил с отскоком от газона, но попал в перекладину.

После перерыва "Десна" всем составом села в оборону, практически забыв про нападение. До 60-й минуты футболисты из Чернигова не нанесли ни одного удара по воротам Бущана.

На 69-й минуте территориальное преимущество Русин воплотил в игровое, точно замкнув прострел Шепелева - 1:0.

Матч продолжался без шансов для игроков из Чернигова, но на 80-й минуте "Динамо" само лишилось победы. Караваев в простой ситуации допустил обидную ошибку, отдав пас назад точно в ноги Филиппову. Форвард спокойно отыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота - 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее луганская "Заря" в центральном матче 23-го тура в УПЛ вырвала победу над донецким "Шахтером". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!