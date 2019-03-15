Динамо — Челси: видеообзор матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" разгромно уступило лондонскому "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский". Наша команда пропустила пять безответных мячей в свои ворота.

Киевляне очень резво начали, но уже на пятой минуте пропустили первый гол. После подачи с углового от Виллиана мяч прилетел к Жиру, который с линии вратарской площадки без шансов для Бойко переправил мяч в сетку.

Пропущенный гол надломил киевлян, которые начали допускать ошибки в обороне. В итоге в средине первого тайма "Динамо" пропустило второй мяч. Кендзера неудачно выбил мяч на Жиру, который слету точно пробил по воротам, оформив дубль.

К концу первого тайма "бело-синие" "горели" 0:3. Хадсон-Одои ворвался в штрафную нашей команды и точно отдал на Алонсо, который с нескольких метров поразил ворота Бойко.

После перерыва киевляне снова начали давить на соперника и даже имели несколько отличных шансов, чтобы забить хотя бы один гол, но мяч упорно не шел в ворота.

Зато "Челси", поймав свою игру, отметилось еще дважды. Жиру благодаря еще одному точному удару записал в свой актив хет-трик, а Хадсон-Одои поставил финальную голевую точку в противостоянии. Вашему вниманию самые интересные моменты встречи на НСК "Олимпийский".

"Динамо" Киев, Украина – "Челси" Англия 0:5 (0:3, 0:2)

Голы: 0:1 – 5 Жиру, 0:2 – 33 Жиру, 0:3 – 45 Алонсо, 0:4 – 59 Жиру, 0:5 – 78 Хадсон-Одои.

"Динамо" Киев – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей (Смирный, 81), Сидорчук (Че-Че, 65), Шепелев (Андриевский, 87), Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челси" – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан (Педро, 74), Канте (Жоржиньо, 65), Хадсон-Одои, Жиру.

Предупреждения: Миколенко (61), Аспиликуэта (73).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич осадил СМИ на послематчевой пресс-конференции после разгромного поражения столичного клуба в домашнем матче Лиге Европы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся