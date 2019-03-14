Динамо - Челси: смотреть онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

Матч, который мог стать топ-игрой сезона для киевского "Динамо", наполовину станет товарищеским - команда Александра Хацкевича встретится с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы после поражения в Лондоне 0:3.

Разгром в Англии показал совершенно разный уровень команд, и нет сомнений, что "Челси" в Киеве без проблем удержит перевес. Вопрос остается лишь в том, удастся ли "Динамо" взять хоть какой-то реванш и показать себя? Хотя Маурицио Сарри наверняка выставит на матч многих резервистов, дав отдохнуть основе, но и у Хацкевича остаются все те же проблемы с атакующей группой - Беньямин Вербич снова пропустит матч, а Фран Соль вылетел до конца сезона.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси", который начнется в 20:00 на НСК "Олимпийский".

Томаш Кендзера (слева) против Виллиана в первом матче в Лондоне

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО - ЧЕЛСИ

Кто не сможет попасть на трибуны НСК "Олимпийский" вечером четверга, сможет посмотреть игру в трансляции ТК "Футбол 1". Также матч в прямом эфире покажет российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО - ЧЕЛСИ

После матча в Лондоне букмекеры не верят в "Динамо" даже в Киеве - на победу киевлян довольно высокий коэффициент, 3,60. На выигрыш "Челси" предлагают ставку в 2,10, а вот ничья оценивает в 3,25. Зато сомнений в проходе лондонцев дальше не осталось - на факт их выхода в 1/4-ю ставки в авторитетной британской конторе William Hill вообще не принимаются. Зато на выход "Динамо" можно поставить с коэффициентом 26,00.

КТО РАССУДИТ

Главным рефери матча в Киеве станет немец Тобиас Штиллер. Помогать ему будет бригада из Германии в составе Майка Пикеля, Кристиана Гиттельманна (боковые арбитры) и Яна Зайделя (четвертый судья).

В Лондоне против атаки "Челси" "Динамо" не помогли даже подкаты

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо"

- План на завтрашнюю игру, конечно, есть. Надо идти большими силами в атаку, рисковать. У "Челси" достаточно хорошее преимущество, но чудеса есть и в футболе, и в жизни. Надеемся не только на чудо, но и на то, что удастся забить быстрый мяч.

Маурицио Сарри, главный тренер "Челси"

- Ментально это очень сложный матч. Наибольший страх - недооценить противника. "Динамо" очень опасная команда. Смотрел их другие матчи в Лиге Европы, они провели очень хорошие матчи. Считаю завтрашний поединок очень опасным для нас. Должны выйти на поле с целью выиграть, а не просто квалифицироваться в следующий раунд, иначе мы окажемся в беде.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Челси" (4-3-3): Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик - Хадсон-Одои, Жиру, Педро

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Шапаренко, Сидклей - Гармаш

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Англии предупредило фанатов "Челси" перед поездкой в Киев о "пиве, которое крепче английского" и строгие штрафах за употребление наркотиков.

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