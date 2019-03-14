Динамо - Челси: онлайн видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" принимает лондонский "Челси". Поединок проходит на стадионе НСК "Олимпийский".

Киевляне очень резво начали встречу, однако уже на пятой минуте пропустили гол в свои ворота. После розыгрыша стандарта мяч прилетел прямо на ногу набегавшему Жиру, который с линии вратарской поразил владения Дениса Бойко.

Динамо - Челси

"Динамо" Украина – "Челси" Англия 0:2

"Динамо" – Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Сидклей, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Шапаренко, Кендзера.

"Челси" – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста, Кристенсен, Лофтус-Чик, Ковачич, Виллиан, Канте, Хадсон-Одои, Жиру.

Гол: 0:1 – 5 Жиру,

0:2 - 33 Жиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на заявление главного тренера "Челси" Маурисио Сарри о некачественном и травмоопасном газоне на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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