Динамо - Челси: где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" 14 марта, в четверг, проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Челси. Начало встречи – в 20:00.

Болельщики, у которых не получится поддержать любимую команду на трибунах столичного НСК "Олимпийский", смогут увидеть матч вице-чемпионов Украины и 6-й команды чемпионата Англии в эфире специализированного канала "Футбол 1",

Кроме того, трансляцию из Киева в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".

В записи матч покажут 15 марта в 00:05 "Матч! Футбол 3", в 09:00 "Матч! Футбол 2", в 09:10 украинский "Футбол 2", в 09:35 "Матч ТВ".

Напомним, что в первой встрече в Лондоне украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

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