Динамо — Челси: букмекеры назвали неутешительные котировки для киевлян

Лондонский "Челси" считается абсолютным фаворитом в паре с киевским "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению специалистов, шансы вице-чемпионов Украины на выход в следующий раунд турнира практически втрое ниже, нежели у их соперников.

Коэффициент на победу "Динамо" по итогам двухматчевого противостояния составляет 3,75. В свою очередь котировки на триумф клуба из Лондона равны 1,25.

В успех украинской команды в первом матче букмекеры верят еще меньше. Успех "Динамо" оценивается показателем 11,00. На домашнюю победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 1,28.

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Челси" первый матч на выезде. Поединок в столице Англии состоится 7 марта (22:00). Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет через неделю — 14 марта в 19:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ прошло греческий "Олимпиакос". После ничьей в Афинах (2:2) подопечные Александра Хацкевича добились минимальной победы в ответной игре.

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