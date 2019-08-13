"Динамо" - "Брюгге": видеообзор матча

Столичное "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Ответный матч 3-го квалификационного тура против бельгийского "Брюгге" завершился со счетом 3:3.

"Бело-синие" уже на 6-й минуте отметились забитым мячом, однако нужного результата не добились. Столичная команда трижды выходила вперед и трижды бельгийцы сравнивали счет.

Кроме того в концовке поединка состоялись два удаления. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер вице-чемпионов Украины Александр Хацкевич оценил игру своей команды в матче с бельгийским "Брюгге" в Киеве, признав, что в вылете из Лиги чемпионов, возможно, есть и его вина.

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