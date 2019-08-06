"Динамо" с поражения стартовало в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" проиграло в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В Бельгии "бело-синие" минимально уступили местному "Брюгге" - 0:1.

Брюгге - Динамо

Старт вышел очень бурный. Обе команды успели создать несколько острых моментов, но до гола дело не дошло. Особо запомнился выход один на один Беседина на 15-й минуте. Форвард после аута классно развернулся, обыграл Дели, целил между ног голкипера, но пробил прямо в Миньоле.

Брюгге - Динамо

Ближе к середине тайма хозяева постепенно перехватили инициативу и дальними забросами смогли организовать несколько опасных атак. Было заметно, что украинские защитники нервничают, часто играя просто на отбой.

Брюгге - Динамо

"Динамо" никак не могло перейти центр поля, постоянно отбиваясь от натиска соперника, и на 35-й минуте привезло себе пенальти. Александр Караваев, пришедший в клуб в межсезонье, не уследил за Ванакеном и Хавьер Эстрада Фернандес поставил абсолютно заслуженный одиннадцатиметровый. Сам же Ванакен и реализовал наказания, разведя по углам мяч и Бойко.

Брюгге - Динамо

Футболисты из Киева продолжали не успевать за своими оппонентами, нарушая правила и пропуская передачи с флангов.

По итогам тайма создавалось впечатление, что центра поля у киевлян вообще нет. Через фланги игра не шла. Единственный опасный момент за 45 минут Беседин создал для себя сам.

На второй тайм Александр Хацкевич выпустил Виктора Цыганкова и игрок сборной Украины сразу обострил ситуацию у ворот бельгийцев.

После паса Виктора на 65-й минуте новичок Жерсон Родригес мог забивать, но защитник чудом вынес мяч с линии ворот.

На следующей минуте Хацкевич меняет Вербича на Де Пену, что очень оживило фланги вице-чемпионов Украины.

"Динамо" заметно прибавило в атаке, постоянно угрожая воротам Миньоле, но реальную возможность забить гол, так и не создало.

Ответная встреча пройдет через неделю - 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало в 20:30.

"Брюгге" Бельгия – "Динамо" Украина 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37, пенальти Ванакен.

Брюгге – Миньоле, Соболь, Дели, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Тау, Окереке.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).

Предупреждения: Дели (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзера (44), Родригеш (68), Сидорчук (79), Кадар (82).

Отметим, что в случае успеха в двухматчевом противостоянии с бельгийцами, в раунде плей-офф киевляне сыграют с победителем пары "Базель" (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

3 августа киевляне добыли уверенную гостевую победу над ФК "Львовом" во 2-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 0:3.

Кроме того, накануне столичная команда совершила громкий трансфер, подписав игрока сборной Люксембурга.

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